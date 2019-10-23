підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
23 жовтня 2019, середа, 23:00 12
Силові структури 2019-10-24T01:30:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий

Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, смерть військового

1 український військовий загинув в результаті обстрілу в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) у середу, 23 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Згідно йому, старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї Дмитро Антиков загинув під час виконання бойового завдання на передовій.

МВС висловило співчуття дружині, друзям і близьким військового.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 22 жовтня, в результаті бойових дій в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув від смертельного кульового поранення 35-річний сержант 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Віталій Носкевич.

Також 19 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Був поранений один український військовий.

Раніше на Донбасі снайпер бойовиків вбив українського військового.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі смерть військового

Архів
Новини
Після викидня імітувала вагітність: "волонтера", яка викрала немовля в Києві, затримали 23:50
Трамп заявив про зняття санкцій з Туреччини, введених через військову операцію в Сирії 23:25
На Донбасі загинув український військовий 23:00
Ризик розкриття джерел і обшуків: "Схеми" розповіли, чому не можуть надати ДБР редакційні дані 22:35
Дубинський під поліграфом розповів, що не бере хабарі за законопроекти 22:11
більше новин
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. гривень йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка 09:27
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідством, - ЗМІ 17:12
Світові модельєри заговорили про шкоду штучного хутра через його шкідливий вплив на екологію 13:25
більше новин
У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка 09:27
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Вибух на Пушкінській. Фото: 24 канал
Вибух у центрі Києва: граната вибухнула в руках ветерана АТО "Сенсея" 11:19 Доповнено
Субсидіанти платитимуть за комуналку більше 12:22
Депутат Бужанський розповів про великий скандал всередині "Слуги народу" 10:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok