На Донбасі загинув український військовий

1 український військовий загинув в результаті обстрілу в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) у середу, 23 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Згідно йому, старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї Дмитро Антиков загинув під час виконання бойового завдання на передовій.

МВС висловило співчуття дружині, друзям і близьким військового.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 22 жовтня, в результаті бойових дій в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув від смертельного кульового поранення 35-річний сержант 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Віталій Носкевич.

Також 19 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Був поранений один український військовий.

Раніше на Донбасі снайпер бойовиків вбив українського військового.