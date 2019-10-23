Дубинський під поліграфом розповів, що не бере хабарі за законопроекти

Сьогодні, 23 жовтня, відбулася перевірка на поліграфі депутата від "Слуги народу" Олександра Дубинського, під час якої він заявив, що не бере хабарі за будь-які законопроекти та їх блокування. Про це повідомляє "Страна".

Так, перевірка депутатів на детекторі брехні пройшов в прямому ефірі, на який запросили журналістів.

Наголошується, що Дубинський заперечує, що отримував 30 або 50 тисяч доларів за блокування закону.

Як повідомив Дубинський на своїй сторінці в Facebook, його однопартієць Давид Арахамія пройде детектор брехні завтра, 24 жовтня, о 16:00.

Скріншот: Фб/Олександр Дубинський

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента наполягає на тому, щоб всі депутати партії у фінансовому комітеті Ради пройшли детектор брехні.

Також у понеділок, 28 жовтня, депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" збирають у 18:30 в центрі "Парковий" біля будівлі парламенту. Керівництво фракції має намір обговорити виступ Євгена Шевченка на російському телебаченні, скандал з депутатом Медяником та ситуацію в комітеті фінансів.

Раніше "Слуга народу" хотіла перевірити своїх депутатів на поліграфі через підозри в корупції.