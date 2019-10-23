Геофізична лабораторія назвала райони Києва, де концентрація шкідливих речовин у повітрі найвища

За тиждень, з 15 по 21 жовтня, в повітрі Києва стаціонарні пости спостережень обсерваторії зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі за середньодобовим вмістом.

Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, повідомляє LB.ua.

Зважені речовини (пил) в 1,1-1,4 рази перевищували на проспекті Перемоги (біля метро "Святошин"), на Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки, вулицях Каунаська і Семена Скляренка.

Діоксид сірки (сірчистий газ, хімічна формула SO2) в 2,1-2,7 разів перевищував на проспекті Перемоги та Оболонському, Деміївській площі; 1,4-1,9 разів на всіх інших постах міста. Зазначимо, що це безбарвний газ із специфічним запахом сірки, який "спалахує" та переходить в стан сірчистої кислоти. Провокувати появу можуть вихлопні гази автомобілів, а також спалювання вугілля і мазуту на теплоелектростанціях. Викиди діоксиду сірки можуть посилювати порушення функцій дихання (запалення носоглотки, кашель, хрипота у горлі, бронхіт), що особливо небезпечно для людей з астмою.

Оксид вуглецю (СО) в 4,0-4,9 разів перевищував на вулицях Каунаська і Семена Скляренка, площі Перемоги, Бессарабської і Деміївській. Нагадаємо, чадний газ викликає нудоту, запаморочення, шум у вухах, в тяжких випадках може призвести до втрати свідомості.

Формальдегід в повітрі перевищував в 3,1-3,2 рази на проспекті Перемоги. В атмосферу потрапляє через вихлопи з авто, сміттєспалювальні заводи, деревообробні фабрики. Формальдегід викликає запалення очей, свербіж, висип.

Крім того, у Центрі зазначили, що жодного перевищення не спостерігалось на проспекті Науки, де власне перебуває обсерваторія. Однак, чат-боти всі вихідні показували інші результати і відносили проспект Науки до одного з найбільш забруднених районів Києва.

"Забруднення повітря пов'язано з метеорологічними умовами", – відповіли в Центральному геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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