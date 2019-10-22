Почти как в Китае: где дышится легче и на каком месте Украина по уровню загрязнения воздуха

В рамках исследования на сайте Windy было установлено, что сымый грязный воздух в Бангладеше, а самый чистый - в Исландии.

По уровню загрязнения Украина занимает 49 место из 73 стран мира.

Самый высокий уровень загрязнения CO (токсичный угарный газ) в Киеве в понедельник, по данным сайта windy.com (использует информацию со спутника NASA), составил 791 ppb. А, например, в Пекине этот показатель доходил до 2600 ppb.

Концентрация CO в Пекине. Фото:Windy

Украина в сравнении с Пекином. Скриншот: Windy

Уровень NO2 (оксид азота) в Украине и в Пекине. Скриншот: Windy

Greenpeace совместно с компанией-разработчиком компьютерного обеспечения AirVisual опубликовали совместный рейтинг, в котором, среди чистых стран лидирует Исландия. В пятерку лидеров также вошли Финляндия, Австралия, Эстония и Швеция. За ними следуют Норвегия, Новая Зеландия, Канада, США, а замыкает десятку стран с самым чистым воздухом Португалия.

Инфографика: airvisual

Самый грязный воздух на планете было зафиксировано в Бангладеше, Пакистане и Индии. Также в пятерку вошли Афганистан и Бахрейн. За ними следуют Монголия, Кувейт, Непал, ОАЭ, а замыкает десятку Нигерия.

По данным Института воздействий на здоровье (Health Effects Institute) Китай и Индия остаются на первом месте в абсолютных цифрах за наибольшее количество населения, но при переводе на сотню тысяч населения ситуация иная. Больше всего смертей оказалось в Афганистане, а меньше всего в Финляндии.

В Украине почти больше всего смертей в Европе, на одном уровне - только Болгария.

Инфографика: stateofglobalair

Как сообщали Українські Новини, в понедельник над Украиной повисли тучи из грязного смога. Власти посоветовали не гулять и держать окна закрытыми из-за горящих торфяников.

Напомним, что в Пекине из-за катастрофического загрязнения воздуха его начали продавать в банках.