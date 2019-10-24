На вихідних у Києві пройде "Конопляний марш свободи" за легалізацію медичної марихуани

На цих вихідних, 26 жовтня, в центрі Києва відбудеться акція з вимогою врегулювати законний доступ пацієнтів до медичного каннабісу, легалізацію якого Зеленський вважає несвоєчасною, під назвою "Конопляний марш свободи". Про це повідомляється на офіційній сторінці заходу.

Так, повідомляється, що збір учасників заходу відбудеться о 12:00 біля будівлі Кабінету міністрів України. Потім учасники вирушать в урядовий квартал.

"26 жовтня ми зберемося біля Кабінету міністрів і трохи прогуляємося урядовим кварталом. Вирушимо до відомств, де блокується реалізація стратегії державної політики щодо наркотиків, а інтереси організованої злочинності чомусь поважають більше, ніж конституційні права громадян", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що закінчиться проходка біля будівлі Верховної Ради. Закінчення акції заплановано на 16:00.

Вимогою організаторів маршу є врегулювання законного доступу пацієнтів до медичного каннабісу.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" має намір врегулювати держконтроль за медичним каннабісом.

Раніше Супрун звинуватила Авакова в перешкоджанні легалізації канабісу.