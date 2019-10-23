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23 жовтня 2019, середа, 17:24 13
Суспільство 2019-10-23T20:00:04+03:00
Українські Новини
"Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже за мільярд гривень

"Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже за мільярд гривень

Ремонт доріг, Київавтодор, Ремонт дорожнього покриття, Столичне шосе
Ремонт доріг
Ремонт доріг

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на капітальний ремонт Столичного шосе на ділянці від мосту через річку Віта до деформаційного шва естакади на перетині Столичного шосе з проспектом Науки в Києві з очікуваною вартістю 980,697 млн гривень.

Про це свідчать дані аукціону, передають Українські Новини.

Згідно документації, обсяг робіт з ремонту входить ремонт проїзної частини, розмітка дороги та інше.

Термін виконання ремонту - не більше 27 місяців.

Кінцевий термін подачі пропозицій - 21 листопада.

Аукціон призначено на 27 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги. А Зеленський вирішив перевірити якість доріг і учасників закупівель для ремонту.

Крім того, Верховна Рада відтермінувала введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 20 листопада.

Раніше в Києві на два місяці обмежили рух однією із вулиць Печерського району.

Також з 1 квітня по 1 листопада Київміськрада дозволила рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці.

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