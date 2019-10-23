ГПУ звільнила начальника управління спецрозслідувань Горбатюка

Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка.

Про це Горбатюк повідомив Українським Новинам.

"Наказу не бачив, але телефоном з відділу кадрів повідомили про звільнення", - сказав він.

Також, за попередніми даними, звільнений з Генпрокуратури прокурор Олексій Донський, який, зокрема, вів справу про розстріли протестувальників на Майдані.

Раніше Горбатюк відмовився писати заяву на проходження переатестації за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, так як, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

У коментарі Українським Новинам Горбатюк сказав, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву в правоохоронні органи на генпрокурора Руслана Рябошапку.

"Поза всяким сумнівом буду оскаржувати (наказ про звільнення). І заяви про злочин писати, тому що свавільно і незаконно звільнили. Він (Рябошапка) міг мене в Офіс генпрокурора не брати, але звільняти ніяких правових підстав не було", - заявив він.

Горбатюк також зазначив, що не має наміру переводитися на роботу в Держбюро розслідувань, тому що немає жодних правових підстав для цього.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура має намір провести аудит діяльності управління спеціальних розслідувань.

Раніше Горбатюк вимагав від Рябошапки скасувати звільнення своїх підлеглих.