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21 октября 2019, понедельник, 10:51 90 Документ
Судебная власть 2019-10-21T10:52:09+03:00
Українські Новини
Горбатюк требует от Рябошапки отменить увольнение своих подчиненных

Горбатюк требует от Рябошапки отменить увольнение своих подчиненных

Генпрокуратура Украины, Увольнение, Сергей Горбатюк, Рябошапка
Горбатюк. Фото: Facebook/Горбатюк Сергей
Горбатюк. Фото: Facebook/Горбатюк Сергей

Начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк просит генпрокурора Руслана Рябошапку отменить увольнение 4 своих подчиненных - сотрудников управления.

Об этом говорится в письме Горбатюка к Рябошапке, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин.

"Прошу отменить как незаконные приказы об увольнении из органов прокуратуры заместителей начальника управления Безщасного, Тарасюка, а также начальников третьего следственного отдела Демьяненко и его заместителя Крупки", - говорится в обращении.

Горбатюк считает незаконным увольнение указанных сотрудников, поскольку на них не распространяется норма об увольнении в рамках реформирования Генпрокуратуры.

Кроме того, Горбатюк подчеркивает, что уволенные сотрудники расследуют резонансные уголовные производства и должны их завершить.

Также он указывает на то, что увольнение этих сотрудников блокирует их перевод в Государственное бюро расследований.

Помимо этого, Горбатюк просит Рябошапку ответить на его рапорт о наличии нарушений при проведении переаттестации руководства и сотрудников Управления спецрасследований.

Как сообщали Українськi Новини, Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что ГПУ проигнорировала решение ЕСПЧ по фактам нарушения Горбатюком прав человека. Также генпрокурор Рябошапка заявил о ликвидации управление спецрасследований ГПУ и попросил Раду разрешить привлечение к уголовной ответственности Дубневича.

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