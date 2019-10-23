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23 жовтня 2019, середа, 14:18 105 Карта
Суспільство 2019-10-23T17:30:04+03:00
Українські Новини
У четвер в Україні вночі похолодає до нуля, а вдень місцями потеплішає до +24

У четвер в Україні вночі похолодає до нуля, а вдень місцями потеплішає до +24

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Погоду в Україні в четвер все ще визначатиме антициклон, в зоні дії якого опинилася країна. Так, 24 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +14...+22 градуси, у Львівській області +19...+24 градуси. У Карпатах без опадів, температура вночі 0...+5 градусів, вдень +13...+18 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +19...+21 градус.У Трускавці без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +19...+21 градус. У Сваляві без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +22...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +14...+20 градусів, у Сумській області +13...+18 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +14...+20 градусів, у Полтавській області +13...+18 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +13...+19 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, у Запорізькій області +5...+10 градусів, вдень +14...+20 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду взимку. Тим часом, синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні: вдарять морози і піде сніг.

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