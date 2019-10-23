Суд Лондона зобов'язав Коломойського та інших відповідачів сплатити 10,9 млн фунтів стерлінгів витрат Приватбанку до 12 листопада

Суд Лондона зобов'язав Коломойського та інших відповідачів сплатити 10,9 млн фунтів стерлінгів витрат Приватба

Апеляційний суд Лондона зобов'язав бізнесмена Ігоря Коломойського та інших відповідачів сплатити витрати Приватбанку в сумі 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Після успіху Приватбанку в Апеляційному суді, підтвердженого рішенням від 15 жовтня 2019 року, що Приватбанк може продовжити розгляд справи проти його колишніх власників в англійському суді, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та інші відповідачі зобов'язані сплатити банку 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада 2019 року.

Відповідачів зобов'язано повернути проміжну виплату витрат, сплачену ним банком, за рішенням суду першої інстанції в минулому році.

Банк повинен отримати 4 млн фунтів стерлінгів від Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від Боголюбова і 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів.

Крім того, відповідачі повинні оплатити витрати банку за минулорічне слухання справи суддею Фанкортом і кошти, витрачені на апеляцію.

Хоча для визначення загальної суми витрат на сплату відповідачам знадобиться певний час, поки вони обов'язково повинні сплатити 3,4 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, Господарський суд Києва призупинив провадження у справі за позовом колишніх акціонерів про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку.

15 жовтня Апеляційний суд Лондона виніс рішення, яким підтвердив, що англійський суд володіє юрисдикцією розглядати позов Приватбанку проти колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

В суперечці з екс-власниками Приватбанку Зеленський буде захищати інтереси України. Також у МВФ заявили, що МВФ заморозив переговори з Україною через Коломойського та Приватбанку.

Раніше суд закінчив з'ясування обставин за позовом Коломойського про купівлю-продаж Приватбанку.