Зеленський закликав Японію ввести безвиз напередодні Олімпіади-2020

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом парламенту Японії, в ході якої обговорив питання збільшення японських компаній в Україні та закликав ввести безвізовий режим для українців напередодні Олімпійських ігор-2020.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.



"Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Токіо з головою Палати представників (нижня палата парламенту Японії) Тадаморі Осіма і головою Палати радників (верхня палата парламенту) Акіко Санто", - сказано в ньому.



Сторони обговорили реформи та залучення інвестицій в Україну.



"Голова Палати радників Акіко Санто зазначила, що в Україні зареєстровано понад 40 японських приватних компаній, а японські бізнесмени відзначають великий потенціал України. Глава Української держави висловив сподівання, що кількість японських компаній, зареєстрованих в Україні, буде рости", - йдеться в повідомленні.



Спікер нижньої палати парламенту Японії Тадаморі Осіма підкреслив, що знає про Україну, зокрема завдяки виступам наших спортсменів, і висловив надію побачити їх на Олімпійських іграх-2020, які пройдуть в Токіо.



"Володимир Зеленський у свою чергу закликав ввести безвізовий режим для українців напередодні цих змагань", - сказано в повідомленні.



Як повідомляли Українські Новини, 21-24 жовтня Зеленський перебуває з робочим візитом в Японії.



22 жовтня Зеленський та його дружина Олена взяли участь у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто.



Крім того, Зеленський в Японії зустрівся зі Штайнмаєром.