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23 жовтня 2019, середа, 12:39 14
Зовнішня політика 2019-10-23T13:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський закликав Японію ввести безвиз напередодні Олімпіади-2020

Зеленський закликав Японію ввести безвиз напередодні Олімпіади-2020

Володимир Зеленський, Безвізовий режим, Японія, Олімпіада-2020, Уряд Японії
Зеленський і Акіко Санто. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Акіко Санто. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом парламенту Японії, в ході якої обговорив питання збільшення японських компаній в Україні та закликав ввести безвізовий режим для українців напередодні Олімпійських ігор-2020.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Токіо з головою Палати представників (нижня палата парламенту Японії) Тадаморі Осіма і головою Палати радників (верхня палата парламенту) Акіко Санто", - сказано в ньому.

Сторони обговорили реформи та залучення інвестицій в Україну.

"Голова Палати радників Акіко Санто зазначила, що в Україні зареєстровано понад 40 японських приватних компаній, а японські бізнесмени відзначають великий потенціал України. Глава Української держави висловив сподівання, що кількість японських компаній, зареєстрованих в Україні, буде рости", - йдеться в повідомленні.

Спікер нижньої палати парламенту Японії Тадаморі Осіма підкреслив, що знає про Україну, зокрема завдяки виступам наших спортсменів, і висловив надію побачити їх на Олімпійських іграх-2020, які пройдуть в Токіо.

"Володимир Зеленський у свою чергу закликав ввести безвізовий режим для українців напередодні цих змагань", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 21-24 жовтня Зеленський перебуває з робочим візитом в Японії.

22 жовтня Зеленський та його дружина Олена взяли участь у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто.

Крім того, Зеленський в Японії зустрівся зі Штайнмаєром.

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