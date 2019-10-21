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21 октября 2019, понедельник, 08:42 351
Президент 2019-10-21T08:48:40+03:00
Українські Новини
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

Япония, Интронизация, официальный визит, Владимир Зеленский
Зеленский в Японии. Фото: twitter/ОП
Зеленский в Японии. Фото: twitter/ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом, в рамках которого он примет участие в церемонии интронизации Императора Нарухито 21-24 октября после того, как впервые за 200 лет японский император отрекся от престола.

Как сообщает страница офиса президента в twitter,  пограммой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Как сообщали Українськi Новини, Японию на инаугурации Зеленского представил спецпосланник премьера Тояма. Тем временем Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин.

Больше новостей о: Япония Интронизация официальный визит Владимир Зеленский

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