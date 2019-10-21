Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом, в рамках которого он примет участие в церемонии интронизации Императора Нарухито 21-24 октября после того, как впервые за 200 лет японский император отрекся от престола.

Как сообщает страница офиса президента в twitter, пограммой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Японії. pic.twitter.com/xiS9QSkSiY — Офіс Президента (@APUkraine) 21 октября 2019 г.

Как сообщали Українськi Новини, Японию на инаугурации Зеленского представил спецпосланник премьера Тояма. Тем временем Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин.