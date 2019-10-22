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22 октября 2019, вторник, 08:10 362
Политика мира 2019-10-22T08:10:01+03:00
Українські Новини
Зеленский принимает участие в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский принимает участие в церемонии интронизации императора Японии

Япония, Интронизация, Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в рамках визита в Японию принимает участие в интронизации японского императора Нарухито. Он стал первым президентом Украины, приглашенным на церемонию. Об этом сообщает Офис президента, который транслирует церемонию на своей странице в Facebook.

На церемонии он присутствует с первой леди.

"Интронизация Нарухито - это сегодня одна из главных мировых событий. В Токио съехались более двух тысяч гостей из более 180 стран", - говорится в сообщении.

С новым императором в Японии началась новая эра "рейва", что переводится как "красивая гармония". Нарухито сойдет на 6,5-метровый трон. Последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад.

Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская в стильном синем платье рассказала, чем будет заниматься в Японии.

Также сообащалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Японию в понедельник, 21 октября, встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ.

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