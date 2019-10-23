Зеленський хоче скасувати держмонополію на виробництво спирту

Президент Володимир Зеленський має намір внести у Верховну Раду законопроект про скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський подає до Верховної Ради України законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового", - сказано в ньому.

Зокрема, пропонується з 1 січня 2020 скасувати державну монополію на виробництво спирту. Згідно з законопроектом, передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати діяльність з виробництва спирту за умови отримання відповідної ліцензії.

Крім того, передбачено, що експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового зможуть здійснювати всі суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво. При цьому наголошується, що з метою захисту вітчизняного товаровиробника передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом Міністрів державні підприємства.

Очікується, що прийняття даного документа забезпечить становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту і лікеро-горілчаних виробів. На даний момент зазначений законопроект відсутній на сайті Ради.

(Новина доповнена інформацією про реєстрацію в Раді)

Станом на 12:00 вказаний законопроект з'явився на сайті Ради, проте текст поки відсутній.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін виключив з переліку ліцензування Мінекономіки імпорт експорт спирту і тютюнових виробів.

Тим часом, "Укрспирт" говорить, що йому заважають відвантажувати спирт неузгодженості в законодавстві. А Мінекономіки ініціює підвищення цін на алкоголь.