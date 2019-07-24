Кабмин исключил из перечня лицензирования Минэкономики импорт и экспорт спирта и табачных изделий

Кабинет Министров исключил из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию Министерством экономического развития и торговли, импорт и экспорт спирта.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Целью постановления является приведение нормативно-правовых актов в соответствие к действующим с 1 июля нормам закона о государственном регулировании производства и оборота спирта.

Так, согласно внесенным Верховной Радой изменениям в Налоговый кодекс и ряд законодательных актов от 23 ноября, с 1 июля экспорт и импорт спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий должен осуществляться субъектами хозяйствования без лицензии.

Таким образом, из перечня лицензирования исключили импорт и экспорт спирта, а также алкогольных напитков и табачных изделий.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрспирт" говорит, что ему мешают отгружать спирт несогласованности в законодательстве.

Также Минэкономики инициирует повышение цен на алкоголь.