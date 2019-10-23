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23 жовтня 2019, середа, 09:03 31
Зовнішня політика 2019-10-23T09:33:42+03:00
Українські Новини
Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром: говорили про Донбас

Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром: говорили про Донбас

Донбас, Володимир Зеленський, Японія, Франк-Вальтер Штайнмайєр, формула Штайнмаєра
Зеленський і Штайнмаєр. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Штайнмаєр. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Японії зустрівся з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Про це йдеться на сайті Президента.

Сторони обговорили нинішню ситуацію в Донбасі.

"Досягнення миру на Донбасі і завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене і моєї команди. Щиро вдячний вам за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни в Донбасі, постійна увага до питання відновлення територіальної цілісності України", - підкреслив Володимир Зеленський.

Лідери країн погодилися, що Нормандський формат сьогодні є ключовим для припинення агресії проти України, і зустріч повинна бути проведена в найближчому майбутньому.

"Україна виконала свою частину для відновлення роботи "Нормандської четвірки". Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" найближчим часом, адже всі перешкоди усунено", - зауважив Зеленський.


Президент запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмаєра" і пообіцяв, що капітуляції не буде.

Також ТКГ домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.

Тим часом "формулу Штайнмаєра" підтримали в НАТО.

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