Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром: говорили про Донбас

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Японії зустрівся з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Про це йдеться на сайті Президента. Сторони обговорили нинішню ситуацію в Донбасі. "Досягнення миру на Донбасі і завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене і моєї команди. Щиро вдячний вам за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни в Донбасі, постійна увага до питання відновлення територіальної цілісності України", - підкреслив Володимир Зеленський. Лідери країн погодилися, що Нормандський формат сьогодні є ключовим для припинення агресії проти України, і зустріч повинна бути проведена в найближчому майбутньому. "Україна виконала свою частину для відновлення роботи "Нормандської четвірки". Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" найближчим часом, адже всі перешкоди усунено", - зауважив Зеленський.Президент запросив Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну.Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмаєра" і пообіцяв, що капітуляції не буде.Також ТКГ домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.Тим часом "формулу Штайнмаєра" підтримали в НАТО.