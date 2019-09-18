Депутаты хотят отменить коррупционный сбор при оформлении сделок с недвижимостью

31 депутат Верховной Рады (фракции "Слуга народа" и "Голос") предлагает парламенту отменить необходимость внесения информации и получения ее из электронной базы отчетов об оценке недвижимости с помощью платных электронных площадок.

Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации отчетов об оценке объектов недвижимости", который зарегистрирован в Раде 4 сентября под №2047, передают Українські Новини.

Депутаты предлагают определить, что собственником единой электронной базы отчетов является государство в лице Фонда государственного имущества (ФГИ).

ФГИ также является держателем, распорядителем и администратором единой базы и всей содержащейся в ней информации.

При этом внесение оценщиками отчетов в базу и проверка нотариусами этих отчетов делаются непосредственно ими напрямую.

Тогда как в действующем законе они должны были это делать через аккредитованные при ФГИ электронные площадки.

При этом доступ к информации из единой базы депутаты предлагают сделать бесплатным, кроме регистрации отчета об оценке.

Размер платы за регистрацию – 0,5% от минимальной зарплаты на 1 января текущего года, и эта плата поступает в государственный бюджет.

Как сообщали Українські Новини, "Наші гроші" заявили, что введенная схема является коррупционной и предположили, что за площадками-посредниками стоит депутат Рады Антон Яценко (ранее был причастен к созданию Тендерной палаты, которую обвинили в монопольном посредничестве при госзакупках).

Яценко свою причастность к данным компаниям опровергал.

Затем систему изменили, подняв более чем в 2 раза стоимость для оценщиков и снизив ее практически до нуля для нотариусов.

На данный момент стоимость большинства услуг для оценщиков колеблется в диапазоне 900-1 900 гривен за внесение 1 отчета в зависимости от стоимости объекта, для нотариусов – 1,2 гривны.

Также в "Слуге народа" зарегистрировали 2 взаимоисключающих законопроекта по ликвидации и усилению коррупции при оценке недвижимости. Ранее физлицам начислили на 51% больше налога на недвижимость по итогам 2018.