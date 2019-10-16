В Египте археологи нашли 20 древних деревянных гробов

Египетские археологи во время раскопок обнаружили 20 древних деревянных гробов в Луксоре, на западном берегу Нила. Об этом передает BBC News со ссылкой на на министерство древностей Египта.

Фиванский некрополь Асафиф расположен на западном берегу Нила, а также недалеко от Луксора (город на восточном берегу Нила на юге Египта), где обнаруженные саркофаги лежали в два слоя.

Фото:twitter.com/antiquitiesof

Большинство захоронений, которые находят вблизи известной Долины царей, датируются периодом позднего периода Древнего Египта (664-332 гг. до н.э.). Однако есть также захоронения с предыдущей 18-й династии (1550-1292 гг. до н.э.), которая была первой из Нового царства и включала знаменитых фараонов: Ахмоза, Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп III, Эхнатон и Тутанхамон.

Отмечается, что саркофаги украшены яркими цветами, которые, несмотря на свой возраст, все еще сохранили свой цвет.

Египетские власти описали открытие как "одно из самых крупных и самых важных" за последние годы. Больше информации обещают обнародовать на пресс-конференции в субботу.

"В этом районе были "дома для хранения и уборки похоронной мебели, со многими гончарными сооружениями, датированными 18-й династией", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Египте нашли гробницы времен Римской империи.

Кроме того, египетские археологи обнаружили гробницу, содержащую 50 мумий эпохи правления династии Птолемеев (IV—I века до нашей эры)