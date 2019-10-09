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09 октября 2019, среда, 19:51 591
Европа 2019-10-09T19:52:28+03:00
Українські Новини
В шотландских лесах обнаружили руины нелегального спиртзавода

В шотландских лесах обнаружили руины нелегального спиртзавода

Руины. Фото: Forest and Land Scotlan
Руины. Фото: Forest and Land Scotlan

Постройку семнадцатого века обнаружили в лесах Глазго, но археологи не смогли сразу установить ее предназначение, сообщает "Вокруг Света. Украина".

В британской правительственной организации Forest and Land Scotland пришли к выводу, что обнаруженные в лесу на Севере Шотландии руины были нелегальным заводом по производству виски.

Остатки каменных усадеб XVIII века нашли на нагорье в 30 километрах к северу от Глазго. В то время изготовление и продажа виски была запрещена, а на солодовый ячмень ввели огромный налог.

Строения были расположены на расстоянии 200 метров друг от друга, а внутри них располагались большие кирпичные печи, которые могли использовать как зерносушилки и перегонные аппараты.

Как сообщали Українські Новини, в Шотландии ввели уголовную ответственность за наказание детей, сделав ее первой страной в Великобритании, которая привлечение к уголовной ответственности родителей за насилие. Также первой в мире Шотландия ввела минимальные розничные цены на алкогольные напитки, а немцы переходят на безалкогольное пиво, смешанное с газировкой.

Больше новостей о: Шотландия Алкоголь Виски Сухой закон Спиртзавод

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