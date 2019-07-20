Трипольскую амфору и орудия труда возрастом 5 тыс. лет нашли на горе под Львовом

На горе Жупан в окрестностях Винников возле Львова археологи обнаружили предметы быта трипольской культуры: фрагмент амфоры и другой посуды, а также орудия труда. Возраст найденных предметов превышает 5000 лет, а место находки можно считать крайней западной точкой трипольской культуры, сообщает "Zahid.net".

Как сообщил археолог Дмитрий Вертелецкий, раскопки продолжаются около трех недель, но саму амфору нашли 19 июля.

"Сохранились лишь фрагменты амфоры. Однако они достаточно хорошо сохранившиеся, поэтому, думаю, сможем восстановить ее. На этих фрагментах орнаменты, присущие исключительно трипольской культуре. Также здесь есть фрагменты другой посуды и орудия труда. Это все еще нуждается в камеральной обработке и детальном изучение. Находки, которые мы здесь обнаружили, это ориентировочно 3200-3000 гг. до нашей эры", - рассказал Вертелецкий.

По его словам, после обработки фрагменты амфоры выставят в экспозиции местного краеведческого музея.

"Эта находка очень важна и доказывает, что трипольцы жили и на территории Львовской области. Сейчас это крайняя западная точка трипольской культуры", - добавил археолог.

Также он сообщил, что эти раскопки проводят совместно археологи Института украиноведения им. Крипьякевича и Жешувского университета, а также представители Винникивского музея.

Раскопки под Львовом. Фото: археолог Дмитрий Вертелецкий

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Подоле нашли клад с древними римскими монетами и украшениями. Также археологи рассчитывают найти Янтарную комнату в туннелях замка в Польше.

Тем временем в Израиле раскопали огромный древний метрополис, изменивший взгляд ученых на историю.