Ходяча пивоварня: організм чоловіка вісім років самостійно виробляв алкоголь

Американець вісім років страждав від рідкісного захворювання, при якому в організмі утворюється спирт. Про унікальний випадок повідомили вчені в журналі BMJ Open Gastroenterology.

У 46-річного пацієнта проблеми зі здоров'ям почалися ще в 2011 році, коли він закінчив приймати курс антибіотиків після травми пальця. Лікарі повідомляють, що з тих пір чоловік почав страждати провалами в пам'яті, відчував пригніченість і боровся з спалахи гніву. З цими симптомами його відправили до психіатра, проте призначені антидепресанти не допомогли.

Ситуація загострилася в 2014 році, коли чоловікові виписали штраф за водіння в нетверезому вигляді. Хоча він не пив, алкотестер показав, що в організмі містилося 0,2 проміле алкоголю — як якщо б він випив кілька келихів пива.

Діагноз під назвою "синдром автопивоварни" чоловікові поставили лікарі Річмондського університету: в аналізах пацієнта вони виявили дріжджі і грибок, які перетворювали вуглеводи з його раціону алкоголь.

Американець позбувся синдрому після прийому протигрибкових препаратів і шеститижневої дієти, що виключає вуглеводи.

Як повідомляли "Українські Новини", в шотландських лісах археологи виявили руїни стародавнього нелегального спиртзаводу. дослідники заявили про корисні властивості червоного вина.

Нагадаємо, суд визнав незаконною заборону на продаж алкоголю вночі в Києві, але купити його все ще не можна.