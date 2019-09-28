Ученые заявили, что вино полезно для кишечника. Но только красное

Безопасной дозы алкоголя не существует. Но если не можете удержаться от бокала вина, то лучше выбирать красное - возможно, это полезно для микробов вашего кишечника, сообщает "УП Життя" со ссылкой на New Scientists.

Это показало исследование, проведенное на 3000 людях.

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что люди, которые пьют красное вино, имеют большее бактериальное разнообразие, чем те, кто пьет белое вино, пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки.

Результаты исследования подтвердились даже когда исследователи учли такие факторы как возраст, рацион и социоэкономический статус. Наличие микробного разнообразия считается лучшим для здоровья, чем когда в кишечнике доминирует только один штамм бактерий.

Ученые предполагают, что, возможно, такое вещество как полифенол может объяснить это явление. Полифенол действует как антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы, которые могут повредить клетки нашего организма. Для здоровья своего микробиома достаточно выпивать один бокал красного вина раз в две недели, утверждают ученые.

Отмечается, что полифенол также содержится в черном шоколаде, чае и ягодах.

"Ни один врач не будет советовать пить алкоголь ради здоровья и пользу полифенола следует рассматривать в контексте того, что вино также содержит и алкоголь, который связывают с 200 медицинскими состояниями", - заявила исследовательница Института влияния алкоголя на здоровье Сэди Бонифаций.

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