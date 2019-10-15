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15 октября 2019, вторник, 10:26 340 Дополнено
Судебная власть 2019-10-15T12:31:02+03:00
Українські Новини
Cуд признал незаконным запрет на продажу ночью алкоголя в Киеве, но купить его всё еще нельзя

Cуд признал незаконным запрет на продажу ночью алкоголя в Киеве, но купить его всё еще нельзя

Алкоголь. Фото: pixabay
Алкоголь. Фото: pixabay

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил рекомендацию Киевсовета от 2016 года о запрете продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли, кроме заведений ресторанного хозяйства на территории Киева с 23:00 до 10:00 часов.

Соответствующее постановление от 7 октября опубликовано в Едином госреестре судебных решений, передают Українські Новини.

Согласно ему, исковые требования обоснованы тем, что решение Киевского городского совета нарушает предписания закона о государственном регулировании производства и оборота спирта этилового коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий.

При этом истцами отмечено, что ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены полномочия Киевсовета на установление запретов и ограничений в стационарных объектах торговли реализации таких напитков, а Киевсовет имеет право лишь на установление таких ограничений на время проведения массовых мероприятий.

Анализ норм законодательства свидетельствует, что к полномочиям органов местного самоуправления относится исключительно установление режима работы предприятий, учреждений и организаций сферы обслуживания независимо от форм собственности.

Таким образом, было принято решение оставить без удовлетворения кассационную жалобу Киевсовета на постановление Окружного административного суда города Киева от 6 июля 2017 и постановление Киевского апелляционного административного суда от 5 октября 2017, согласно которым признается противоправным и отменяется решение Киевсовета от 22 сентября 2016 года о запрете продажи алкоголя в определенное время.

При этом купить алкоголь ночью в столице все еще нельзя. Депутат Киевсовета Владислав Михайленко объяснил, что существуют два решения Киевсовета – 2016 и 2018 годов. В 2018 году решение было принято после того, как парламент принял закон, где прописано - предоставить полномочия муниципалитетам ограничивать во времени продажу алкоголя на собственной территории. И это решение относительно его законности не имеет никаких сомнений, иски в суд не подавались, и его никто не признавал незаконным.

То есть, Верховный Суд признал незаконным решение Киевского городского совета от 2016 года, и оно имело рекомендательный характер. Решение о запрете продажи алкоголя ночью от 2018 остается в силе.

Как сообщали Українські Новини, суд отменил запрет на продажу алкоголя в киосках во Львове. Ранее органам местного самоуправления разрешили ограничивать продажу алкоголя.

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