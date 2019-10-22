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22 жовтня 2019, вівторок, 18:19 14
Фінанси 2019-10-22T19:15:02+03:00
Українські Новини
Банкнота в тисячу гривень вийде на цьому тижні

Банкнота в тисячу гривень вийде на цьому тижні

НБУ, Валюта, Банкнота, 1000 гривень, Володимир Вернадський

Національний банк України планує випустити банкноту номіналом в тисячу гривень вже 25 жовтня 2019 року, повідомляє прес-служба НБУ.

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, а на зворотному надруковане зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

Банкнота 1000 грн. Фото: НБУБанкнота 1000 грн. Фото: НБУ

За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір – блакитний.

Зазначається, що з огляду на зростання рівня доходів і цін, в українців з'явилася потреба у банкноти вищого номіналу, ніж 500 гривень.

Востаннє Національний банк ввів в обіг новий номінал 13 років тому – в 2006 році. Це була банкнота номіналом 500 гривень. Тоді середньомісячна заробітна плата становила близько 1000 гривень і разменивалась двома банкноти високого номіналу.

Крім того, змінилася і структура банкнот в обігу. Зараз понад 55 % з них по сумі припадає на банкноти номіналом 500 гривень, і ще третина – на банкноти номіналом 200 гривень. Враховуючи світовий досвід, таке наближення до 50 % може свідчити про необхідність введення вищого номіналу.

 

Як повідомляли Українські Новини, можна переглянути процес друку купюр номіналом у 1000 гривень. Також у НБУ запевнили, що випуск банкноти в 1 тисячу гривень ніяк не вплине на інфляцію. Тим часом перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук.

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