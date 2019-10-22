У Харкові зловили небезпечного рецидивіста, якого 10 років шукав Інтерпол

Співробітники Служби безпеки України та працівники Національної поліції затримали в Харкові небезпечного рецидивіста, який близько 10 років перебував у міжнародному розшуку Інтерполу. Про це "ХарківТімеѕ" повідомили джерела в правоохоронних органах.

З отриманої інформації СБУ, виходець однієї з країн ближнього зарубіжжя протягом 1997-2011 років входив до складу потужного злочинного угруповання. Члени банди причетні до серії резонансних замовних убивств, розбою, вимагання, викрадення людей заради викупу. Географія їх злочинної діяльності поширювалася на різні країни СНД. Всього ж на совісті вбивць понад 20 замовних вбивств.

Один з активних функціонерів банди нелегально прибув в Україну. Зловмисник переховувався від правосуддя, постійно змінюючи імена та місце проживання. Видаючи себе за добропорядного громадянина, він навіть встиг одружитися і завести сім'ю.

Затримати злочинця вдалося за місцем його останнього притулку в Харкові. Ідентифікували вбивцю за відбитками пальців. Наразі тривають процесуальні дії для екстрадиції злочинця в країну походження.



Як повідомляли Українські Новини, під Миколаєвом злодій-рецидивіст взяв заручницю і поранив поліцейського.



Раніше НАБУ просило Інтерпол затримати колишнього голову НКРЕКУ Дмитра Вовка.



Тим часом СБУ спільно з інтерполом розшукує підозрюваного у вбивстві Гандзюк.