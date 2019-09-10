НАБУ просит Интерпол найти и задержать Вовка

Национальное антикоррупционное бюро обратилось в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск и задержать бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Документы на розыск и задержание отправили (в Интерпол)"- сказал он.\r\nПо его словам, решение Интерпол пока не принял.\r\nВовк подозревается в хищениях по делу "Роттердам+".\r\nИзвестно, что Вовк выехал с семьей в Бельгию.\r\nКак сообщали Українськi Новини, экс-глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию.\r\nНАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ Вовку по делу "Роттердам+".\r\nВовк отказывается возвращаться в Украину при нынешнем руководстве Офиса Президента.