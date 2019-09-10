НАБУ просит Интерпол найти и задержать Вовка

Национальное антикоррупционное бюро обратилось в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск и задержать бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Документы на розыск и задержание отправили (в Интерпол)"- сказал он.

По его словам, решение Интерпол пока не принял.

Вовк подозревается в хищениях по делу "Роттердам+".

Известно, что Вовк выехал с семьей в Бельгию.

Как сообщали Українськi Новини, экс-глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию.

НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ Вовку по делу "Роттердам+".

Вовк отказывается возвращаться в Украину при нынешнем руководстве Офиса Президента.