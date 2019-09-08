Под Николаевом вор-рецидивист взял заложницу и ранил полицейского

В Южноукраинске при задержании вор-рецидивист с заложницей сопротивлялся и ранил ножом полицейского.

Как сообщила Нацполиция области, 6 сентября жительница Южноукраинска вызвала полицию, поскольку в ее квартиру проник грабитель и украл ценные вещи.

Прибывшие на место происшествия полицейские начали искать злоумышленника в соседних многоэтажках, где впоследствии услышали женский крик о помощи. Войдя в помещение, они увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины и намеревался спрыгнуть вместе с ней с балкона.

Пытаясь спасти женщину и задержать нападавшего, один из полицейский получил ножевое ранение правой руки.

Как выяснилось, ранее судимый за имущественные преступления мужчина совершил квартирную кражу в соседнем с собственным домом. Находясь у себя дома, он увидел, что полицейские осуществляют поквартирный обход. Поэтому, не желая быть уличенным в совершенной квартирной краже, бывалый вор пригрозил своей 29-летней квартирантке ножом, чтобы последняя сидела тихо. Но услышав, как полицейские стучат в дверь их квартиры, женщина не растерялась и изо всех сил позвала на помощь. Сейчас задержанному грозит лишение свободы до шести лет.

Напомним, ранее в Днипре убегающий грабитель ранил в ногу подполковника полиции.