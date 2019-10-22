Синє світло від смартфонів скорочує тривалість життя - вчені

Дослідникам з американського університету в штаті Орегон вдалося з'ясувати, що тривалий вплив синього світла від екрану смартфона або монітора може прискорити старіння організму. Про це вчені написали в роботі Aging and Mechanisms of Disease .

У дослідженні були задіяні дрозофіли: вчені розділили комах на дві групи, одна з яких провела 12 годин у темряві, а інша — біля синіх світлодіодів. З'ясувалося, що представники другої групи прожили менше представників першої.

У дрозофіл, які зазнали синього світла, постраждали сітківки очей і нейрони головного мозку; також у них порушилася рухова функція. Вчені відзначили, що схожі пошкодження спостерігалися у сліпих особин — це значить, що світло впливав на комах не залежно від того, чи бачили вони його чи ні.

За словами вчених, їх висновки свідчать про те, що надлишок штучного світла може згубно позначитися на людину.

"Люди стали частіше піддаватися впливу світла синього спектру, так як його найчастіше використовують у технології LED. Але світлодіодне освітлення, навіть у більшості розвинених країн, використовується недостатньо довго, щоб зробити висновки про його вплив на тривалість життя людини", - говорить Яга Гебултович, професор біології, під чиїм керівництвом пройшло дослідження.

Дослідники додали, що навіть порівняно слабке світло скорочує тривалість життя мух на 5-15%. Однак, підкреслила професор, цей результат не можна застосувати до людей, так як людський мозок "отримав би набагато менше світла, ніж мозок мухи".

"З впевненістю ми можемо сказати одне: тривалий вплив синього світла завдає шкоди клітинам — вони у людини і мухи функціонують однаково", — сказала Гебултович.

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