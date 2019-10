Разблокируется, даже если владелец спит: Google выпустил телефон со спорной функцией

Технология Face Unlock является очень удобной в использовании, поскольку она позволяет разблокировать экран лишь владельцу смартфона по изображению лица. Однако, Google решил обновить функцию, и теперь разблокировать телефон можно даже постороннему человеку. Достаточно просто поднести смартфон к спящему владельцуЭта особенность всерьез угрожает безопасности, так как смартфон может разблокировать посторонний человек, просто поднеся его к лицу спящего владельца.

The Pixel 4 facial recognition works even if you're asleep / dead. That seems problematic #madebygoogle #pixel4