Разблокируется, даже если владелец спит: Google выпустил телефон со спорной функцией

В новом смартфоне Pixel 4 от линии продуктов корпорации Google появилась обновленная технология Face Unlock для разблокировки экрана по изображению лица. Однако, новая версия функции вызвала разную реакцию у общественности. Об этом передает BBC News.

Технология Face Unlock является очень удобной в использовании, поскольку она позволяет разблокировать экран лишь владельцу смартфона по изображению лица. Однако, Google решил обновить функцию, и теперь разблокировать телефон можно даже постороннему человеку. Достаточно просто поднести смартфон к спящему владельцуЭта особенность всерьез угрожает безопасности, так как смартфон может разблокировать посторонний человек, просто поднеся его к лицу спящего владельца.

The Pixel 4 facial recognition works even if you're asleep / dead. That seems problematic #madebygoogle #pixel4 — Chris Fox (@thisisFoxx) 15 жовтня 2019 р.

Отмечается, что на первоначальных версиях устройства, фотографии которых утекли в интернет, в меню настроек безопасности присутствовала опция "требовать, чтобы глаза были открыты", но в итоговой версии устройства ее не оказалось.

Официальный сайт поддержки Google прямо подтверждает, что телефон может быть разблокирован, "если кто-то поднесет его к вашему лицу, даже когда у вас закрыты глаза".

Однако Googleрегил предложить своим пользователям "альтернатву обеспечения безопасности"

"Держите телефон в надежном месте, например, в переднем кармане одежды или в сумке",- заявили на сайте компании. Также, предлагатся для обеспечения безопасности включить дополнительную блокировку по пин-коду или графическому ключу.

В официальном комментарии Google не пояснили, почему эта особенность появилась и компания ничего не сделала для ее устранения, хотя знала о ней.

"Мы продолжим улучшать Face Unlock в будущем",- заявили в корпорации .

Pixel 4 выйдет в продажу с 24 октября.

Как сообщали Українські Новини, ранее корпорация Google заявляла о намерениях закрыть социальную сеть Google+ из-за низкой популярности и слабой защиты конфиденциальности данных.

Также, Президент США Дональд Трамп выступил с критикой компании Google, заявив, что поисковая система компании не продвигала его речь "О состоянии государства" в течение последних двух лет.