Крупнейший в мире производитель смартфонов Samsung не выдержал конкуренцию с Китаем

Крупнейший в мире производитель смартфонов Samsung не выдержал конкуренции в Китае и заявил о закрытии производства.

Компания Samsung Electronics Co Ltd прекратила производство мобильных телефонов в Китае из-за усиления конкуренции со стороны отечественных конкурентов на крупнейшем в мире рынке смартфонов. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что остановка последнего китайского завода по производству телефонов Samsung произошла после того, как в июне сократилось производство на заводе в городе Хуэйчжоу (юг Китая), а в конце прошлого года корпорация приостановила работу другого завода, что подчеркнуло жесткую конкуренцию в стране.

Отмечается, что Samsung не единственная компания, которая не выдержала давления отечественных производителей. Компания Sony также заявила, что закрывает свой завод по производству смартфонов в Пекине и будет производить смартфоны только в Таиланде. Самым устойчивым брендом в стране остается по прежнему Apple.

Согласно данным ведомства, востребованность Samsung на китайском рынке сократилась до 1% из 15% в середине 2013 года, поскольку она уступила быстрорастущим отечественным брендам, таким как Huawei Technologies и Xiaomi Corp.

"В Китае люди покупают недорогие смартфоны от отечественных брендов и дорогие телефоны от Apple или Huawei. У Samsung мало надежды на то, чтобы возродить свой рынок ", - сказал Пак Сунг-Скор, аналитик Cape Investment & Securities.

Samsung отказался обнародовать численность персонала на заводе в Хуэйчжоу, который был построен в 1992 году.

Южнокорейские СМИ сообщили, что в 2017 году было занято 6000 рабочих и было произведено 63 миллиона единиц техники.

В том же году Samsung выпустила 394 млн телефонов по всему миру, согласно данным годового отчета.

Представители компании приняли реше6ние перераспределить нагрузки и эффективность рынка на другие страны. Так, в последние годы компания расширила производство смартфонов в менее дорогих странах, таких как Индия и Вьетнам.

Компания Samsung была создана в 1938 году в Южной Корее Ли Бён Чхолем, и на сегодняшний день считается самым крупным производителем смартфонов, планшетов, и другой техники, фигурирующей по всему миру.

Как сообщали Українські Новини, 20 февраля Samsung представила первый гибкий смартфон.

Кроме того, сообщалось, что пользователи телефонов Samsung обнаружили, что их устройства иногда отправляют случайные фотографии из галереи случайным контактам.