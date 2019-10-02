Крупнейший в мире производитель смартфонов Samsung не выдержал конкуренцию с Китаем

Крупнейший в мире производитель смартфонов Samsung не выдержал конкуренции в Китае и заявил о закрытии производства.\r\nКомпания Samsung Electronics Co Ltd прекратила производство мобильных телефонов в Китае из-за усиления конкуренции со стороны отечественных конкурентов на крупнейшем в мире рынке смартфонов. Об этом передает Reuters.\r\nОтмечается, что остановка последнего китайского завода по производству телефонов Samsung произошла после того, как в июне сократилось производство на заводе в городе Хуэйчжоу (юг Китая), а в конце прошлого года корпорация приостановила работу другого завода, что подчеркнуло жесткую конкуренцию в стране.\r\nОтмечается, что Samsung не единственная компания, которая не выдержала давления отечественных производителей. Компания Sony также заявила, что закрывает свой завод по производству смартфонов в Пекине и будет производить смартфоны только в Таиланде. Самым устойчивым брендом в стране остается по прежнему Apple.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСогласно данным ведомства, востребованность Samsung на китайском рынке сократилась до 1% из 15% в середине 2013 года, поскольку она уступила быстрорастущим отечественным брендам, таким как Huawei Technologies и Xiaomi Corp.\r\n"В Китае люди покупают недорогие смартфоны от отечественных брендов и дорогие телефоны от Apple или Huawei. У Samsung мало надежды на то, чтобы возродить свой рынок ", - сказал Пак Сунг-Скор, аналитик Cape Investment & Securities.\r\nSamsung отказался обнародовать численность персонала на заводе в Хуэйчжоу, который был построен в 1992 году.\r\nЮжнокорейские СМИ сообщили, что в 2017 году было занято 6000 рабочих и было произведено 63 миллиона единиц техники.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ том же году Samsung выпустила 394 млн телефонов по всему миру, согласно данным годового отчета.\r\nПредставители компании приняли реше6ние перераспределить нагрузки и эффективность рынка на другие страны. Так, в последние годы компания расширила производство смартфонов в менее дорогих странах, таких как Индия и Вьетнам.\r\nКомпания Samsung была создана в 1938 году в Южной Корее Ли Бён Чхолем, и на сегодняшний день считается самым крупным производителем смартфонов, планшетов, и другой техники, фигурирующей по всему миру. \r\nКак сообщали Українські Новини, 20 февраля Samsung представила первый гибкий смартфон.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, сообщалось, что пользователи телефонов Samsung обнаружили, что их устройства иногда отправляют случайные фотографии из галереи случайным контактам.