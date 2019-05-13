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13 мая 2019, понедельник, 21:16 52
Общество 2019-05-13T21:17:09+03:00
Українські Новини
Ученые нашли диету, способную уберечь от ранней смерти

Ученые нашли диету, способную уберечь от ранней смерти

Диета. Фото: pixabay
Диета. Фото: pixabay

Ученые медицинской школы Университета Уэйк-Форест (США) пришли к выводу, что диета, которая способствует нормализации кровяного давления, также уменьшает риск сердечной недостаточности у людей в возрасте до 75 лет.

Об этом сообщает MedicalXpress.

В исследовании приняли участие около 4,5 тысячи человек, которым исполнилось 45-84 года. Они заполняли опросник пищевого поведения, где указывали размер порций и частоту употребления определенных продуктов питания. В зависимости от того, насколько рацион соответствовал диете DASH, считающейся наиболее эффективной при гипертонии, каждого добровольца причислили к одной из пяти групп.

Хотя соблюдение DASH не влияло на риск сердечной недостаточности для населения в целом, диета оказалась действенной у людей младше 75 лет, при этом уровень заболеваемости падал на 40 процентов.

DASH характеризуется высоким потреблением фруктов, овощей, орехов, цельного зерна, домашней птицы, рыбы и нежирных молочных продуктов при одновременном снижении потребления соли, красного мяса, сладостей и подслащенных напитков. Она похожа на средиземноморскую диету, но в нее включены нежирные молочные продукты, а алкогольные напитки отсутствуют.

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