До складу Ради громадського контролю при ДБР включать підозрюваного у мільйонних розкраданнях, - Труба

Одному з переможців конкурсу до складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (ДБР) у серпні 2019 року повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великому розмірі. З його слів, зараз підозрюваний перебуває під вартою з можливістю застави у 18 млн грн, проте не призначити його до складу РГК за результатами конкурсу не можливо.

Про це директор ДБР Роман Труба написав у Telegram, передають Українські Новини.

"Але підозра – це ще не доведення вини, не допустити такого кандидата до конкурсу ми не могли. А тепер я не можу не призначити його до складу РГК. Так, як мені пояснювати працівникам, що в РГК – людина, яку підозрюють у шахрайстві на мільйони? Того РГК, що сформує дисциплінарну комісію, яка буде приймати рішення про дисциплінарну відповідальність слідчих ДБР. Того РГК, де на користь 13 кандидатів, включно з цим підозрюваним, у порушення закону, організовано масове голосування, хоча воно мало бути персональним. І в складі цих 13 є ще одна людина, яку, за інформацією у ЗМІ, підозрювали колись у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Але та справа давно закрита", - написав Труба.

На думку директора ДБР, ідея ефективного громадського контролю за діяльністю державних органів у такому форматі себе дискредитувала.

Як повідомляли Українські Новини, директор ДБР Труба у вересні отримав 71 тисячу гривень зарплати.

Раніше Роман Труба заявив, що в його кабінеті була виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему. Після чого справу про прослуховування засекретили.