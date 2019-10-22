Завтра українці почнуть трохи мерзнути: прогноз погоди на середу

У той час, як синоптики прогнозують морози до кінця місяця, 23 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря опуститься порівняно з останніми днями - вночі +7...+9 градусів, вдень +16...+18 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +16...+22 градуси, у Закарпатті до +24 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +14...+19 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +20...+22 градуси. У Трускавці без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +20...+22 градуси. У Сваляві без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +16...+21 градус.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +15...+21 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +15...+21 градус.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +16...+21 градус. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про спад температури. Тим часом синоптики розповіли про погоду взимку.