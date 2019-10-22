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22 жовтня 2019, вівторок, 14:04 17
Економіка 2019-10-22T16:15:03+03:00
Українські Новини
Російської електроенергії в Україні тільки 1%, - Герус

Російської електроенергії в Україні тільки 1%, - Герус

Росія, Електроенергія, Андрій Герус, Імпорт електроенергії

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що імпорт електричної енергії з Росії, який був відновлений 1 жовтня, становить менше 1% від загального споживання електроенергії.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Імпорт з Росії становить 170 МВт, це менше 1% від потужності в добовий максимум нашого споживання", - написав Герус.

При цьому він додав, що імпорт електроенергії з Росії обкладається митом в розмірі 2%.

Також Герус зазначив, що загальний імпорт електроенергії з Словаччини, Угорщини, Росії та Білорусі становить близько 750 МВт.

У свою чергу, загальний експорт електроенергії в Угорщину, Молдову становить 600 МВт.

При цьому, через імпорт електроенергії ціна на електрику з початку вересня знизилася на 9%.

Як повідомляли Українські Новини, екс-глава НКРЭКУ заявив, що імпорт електроенергії з Росії повертає Україну в залежність від Кремля.

Раніше Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії.

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