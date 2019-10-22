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22 жовтня 2019, вівторок, 13:04 41
Політика 2019-10-22T13:05:00+03:00
Українські Новини
Сивохо розповів, чим займатиметься на посаді радника секретаря РНБО

Сивохо розповів, чим займатиметься на посаді радника секретаря РНБО

Донбас, РНБО, Сергій Сивохо, Радник, Гуманітарна політика
Сергій Сивохо. Фото: Facebook/ Сергій Сивохо
Сергій Сивохо. Фото: Facebook/ Сергій Сивохо

Креативний продюсер "Студії "Квартал 95" і колишній кандидат в депутати Сергій Сивохо, який призначений радником секретаря РНБО, заявив, що на посаді радника секретаря РНБО буде відповідати за гуманітарну політику щодо Донбасу. Про це він написав у Facebook.

"Розумію, що болить, що немає простих рішень і всі вже втомилися чекати і сподіватися на краще. Але наше питання, питання мирного Донбасу, з порядку денного не знято і буде вирішено! Відразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і смислами, і буду працювати з великою і цілеспрямованою командою. Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах", — написав Сивохо.

Він також прокоментував резонанс в соцмережах після свого призначення.


"Пропоную не поспішати з висновками, хайпи і хейтом. Скоро ви всі побачите, і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати", — додав шоумен.

Як повідомляли Українські Новини, Сивохо балотувався в Раду від "Слуги народу" по мажоритарному округу №49 в Донецькій області. Пізніше стало відомо, що Сивохо програв на 49 окрузі меру Дружківки.

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