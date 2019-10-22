Сивохо розповів, чим займатиметься на посаді радника секретаря РНБО

Креативний продюсер "Студії "Квартал 95" і колишній кандидат в депутати Сергій Сивохо, який призначений радником секретаря РНБО, заявив, що на посаді радника секретаря РНБО буде відповідати за гуманітарну політику щодо Донбасу. Про це він написав у Facebook.

"Розумію, що болить, що немає простих рішень і всі вже втомилися чекати і сподіватися на краще. Але наше питання, питання мирного Донбасу, з порядку денного не знято і буде вирішено! Відразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і смислами, і буду працювати з великою і цілеспрямованою командою. Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах", — написав Сивохо.

Він також прокоментував резонанс в соцмережах після свого призначення.



"Пропоную не поспішати з висновками, хайпи і хейтом. Скоро ви всі побачите, і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати", — додав шоумен.



Як повідомляли Українські Новини, Сивохо балотувався в Раду від "Слуги народу" по мажоритарному округу №49 в Донецькій області. Пізніше стало відомо, що Сивохо програв на 49 окрузі меру Дружківки.