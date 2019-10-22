ГПУ проведе аудит роботи управління спецрозслідувань

Генеральна прокуратура має намір провести аудит діяльності управління спеціальних розслідувань, яке очолює Сергій Горбатюк. Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка, передають Українські Новини. "Ми зараз будемо проводити аудит управління", - сказав він. З його слів, за результатами аудиту стане зрозуміло, чому так довго розслідуються справи щодо Євромайдану. Також він повідомив, що всі співробітники Генеральної прокуратури пройдуть переатестацію, а ті, хто не захоче або не подасть документи на переатестацію, як того вимагає порядок, будуть звільнені. Рябошапка додав, що понад 50 відсотків прокурорів подали документи в неналежній формі і їх чекає звільнення. Як повідомляли Українськi Новини, Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому ГПУ порядку. Також Горбатюк вимагає від Рябошапки скасувати звільнення своїх підлеглих. Також генпрокурор Рябошапка заявив про ліквідацію управління спецрозслідувань ГПУ і попросив Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича.