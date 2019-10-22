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22 жовтня 2019, вівторок, 09:29 11
Політика 2019-10-22T13:45:04+03:00
Українські Новини
ГПУ проведе аудит роботи управління спецрозслідувань

ГПУ проведе аудит роботи управління спецрозслідувань

ГПУ, Аудит, Сергій Горбатюк

Генеральна прокуратура має намір провести аудит діяльності управління спеціальних розслідувань, яке очолює Сергій Горбатюк.

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка, передають Українські Новини.

"Ми зараз будемо проводити аудит управління", - сказав він.

З його слів, за результатами аудиту стане зрозуміло, чому так довго розслідуються справи щодо Євромайдану.

Також він повідомив, що всі співробітники Генеральної прокуратури пройдуть переатестацію, а ті, хто не захоче або не подасть документи на переатестацію, як того вимагає порядок, будуть звільнені.

Рябошапка додав, що понад 50 відсотків прокурорів подали документи в неналежній формі і їх чекає звільнення.

Як повідомляли Українськi Новини, Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому ГПУ порядку.

Також Горбатюк вимагає від Рябошапки скасувати звільнення своїх підлеглих.

Також генпрокурор Рябошапка заявив про ліквідацію управління спецрозслідувань ГПУ і попросив Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича.

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