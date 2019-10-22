ГПУ перекваліфікувала справу Гримчака

Генеральна прокуратура зняла з колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака підозру в шахрайстві і пред'явила йому підозру у зловживанні впливом.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Дмитро Мельник.

"Минулого тижня йому перекваліфікували підозру, тепер закидають ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу", - повідомив він.

Адвокат зазначив, що 21 жовтня Київський апеляційний суд повинен був розглянути скаргу на продовження арешту Гримчака, але переніс засідання на 12 листопада.

При цьому термін арешту і строк досудового розслідування закінчуються 14 листопада.

Захисник зазначив, що Гримчак залишається під вартою, так як застава 6 млн гривень за нього не внесена.

Він також заявив, що після перекваліфікації підозри справа екс-заступника міністра МТОТ повинна бути передана в Національне антикорупційне бюро за підслідністю і має розглядатися відповідно у Вищому антикорупційному суді.

Як повідомляли Українські Новини, 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень.

8 жовтня суд продовжив арешт з заставою до 14 листопада.

Гримчак був затриманий у Києві правоохоронцями за підозрою в спробі шахрайського заволодіння 1,1 млн доларів.