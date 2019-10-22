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22 жовтня 2019, вівторок, 11:42 57
Силові структури 2019-10-22T13:15:02+03:00
Українські Новини
ГПУ перекваліфікувала справу Гримчака

ГПУ перекваліфікувала справу Гримчака

Гримчак, Затримання Гримчака
Юрій Гримчак. Фото: Українське фото
Юрій Гримчак. Фото: Українське фото

Генеральна прокуратура зняла з колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака підозру в шахрайстві і пред'явила йому підозру у зловживанні впливом.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Дмитро Мельник.

"Минулого тижня йому перекваліфікували підозру, тепер закидають ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу", - повідомив він.

Адвокат зазначив, що 21 жовтня Київський апеляційний суд повинен був розглянути скаргу на продовження арешту Гримчака, але переніс засідання на 12 листопада.

При цьому термін арешту і строк досудового розслідування закінчуються 14 листопада.

Захисник зазначив, що Гримчак залишається під вартою, так як застава 6 млн гривень за нього не внесена.

Він також заявив, що після перекваліфікації підозри справа екс-заступника міністра МТОТ повинна бути передана в Національне антикорупційне бюро за підслідністю і має розглядатися відповідно у Вищому антикорупційному суді.

Як повідомляли Українські Новини, 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень.

8 жовтня суд продовжив арешт з заставою до 14 листопада.

Гримчак був затриманий у Києві правоохоронцями за підозрою в спробі шахрайського заволодіння 1,1 млн доларів.

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