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22 жовтня 2019, вівторок, 08:34 8
Суспільство 2019-10-22T16:45:07+03:00
Українські Новини
У Києві густий туман: водіїв просять бути обережніше

У Києві густий туман: водіїв просять бути обережніше

Туман, Туман в Києві

Похмуру погоду і туман синоптики прогнозують до кінця тижня в центральних, південних, східних областях та в Карпатському регіоні туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки, жовтий. Очікуються пориви вітру в 5 – 10 м/с, передає Гідрометцентр. У прес-службі КМДА попередили про туман в столиці і розповіли про правила поведінки.

"Вранці 22 жовтня туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - вказали в міськдержадміністрації.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Більш уважними слід бути пішоходам і велосипедистам. По можливості потрібно використовувати флікери і жилети зі світловідбиваючими вставками.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці рекомендують водіям дотримуватися правил керування автомобілем під час туману та не перевищувати швидкість для уникнення аварійної ситуації на дорозі. Пішоходам і велосипедистам також варто бути уважними і стежити за рухом.

Раніше синоптик попередила про спад температури через потужний антициклон по всій Україні, хоча на початок тижня Гідрометеорологічний центр передавав сонце і літню погоду з температурою вище 20 градусів тепла.

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