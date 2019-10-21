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21 жовтня 2019, понеділок, 23:19 11
Політика 2019-10-22T00:45:01+03:00
Українські Новини
Рябошапка створив департамент з розслідування злочинів часів Майдану

Рябошапка створив департамент з розслідування злочинів часів Майдану

Генпрокуратура, Генпрокурор, Майдан, Руслан Рябошапка, Департамент
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені під час масових протестів у 2013 - 2014 роках.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

21 жовтня генпрокурор підписав відповідний наказ. До складу департаменту будуть входити три відділи. Діяльність департаменту буде зосереджено на процесуальному керівництві в процесах про злочини, вчинені під час "Революції гідності".

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент у справах про катування та інші порушення з боку правоохоронців.

Раніше Рябошапка створив у Генпрокуратурі Департамент з особливо важливих кримінальних проваджень.

Також Рябошапка повідомив про зв'язок кримінальних проваджень проти Пашинського і Гладковського-Свинарчука.

Тим часом у Генпрокуратурі хочуть звільнити 218 прокурорів, які відмовилися проходити атестацію для переведення в Офіс генерального прокурора.

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