Рябошапка створив департамент з розслідування злочинів часів Майдану

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені під час масових протестів у 2013 - 2014 роках.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.



21 жовтня генпрокурор підписав відповідний наказ. До складу департаменту будуть входити три відділи. Діяльність департаменту буде зосереджено на процесуальному керівництві в процесах про злочини, вчинені під час "Революції гідності".



Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент у справах про катування та інші порушення з боку правоохоронців.



Раніше Рябошапка створив у Генпрокуратурі Департамент з особливо важливих кримінальних проваджень.



Також Рябошапка повідомив про зв'язок кримінальних проваджень проти Пашинського і Гладковського-Свинарчука.



Тим часом у Генпрокуратурі хочуть звільнити 218 прокурорів, які відмовилися проходити атестацію для переведення в Офіс генерального прокурора.