Рябошапка створив департамент з розслідування злочинів часів Майдану

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені під час масових протестів у 2013 - 2014 роках. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.21 жовтня генпрокурор підписав відповідний наказ. До складу департаменту будуть входити три відділи. Діяльність департаменту буде зосереджено на процесуальному керівництві в процесах про злочини, вчинені під час "Революції гідності".Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня Рябошапка створив у Генпрокуратурі департамент у справах про катування та інші порушення з боку правоохоронців.Раніше Рябошапка створив у Генпрокуратурі Департамент з особливо важливих кримінальних проваджень.Також Рябошапка повідомив про зв'язок кримінальних проваджень проти Пашинського і Гладковського-Свинарчука. Тим часом у Генпрокуратурі хочуть звільнити 218 прокурорів, які відмовилися проходити атестацію для переведення в Офіс генерального прокурора.