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21 жовтня 2019, понеділок, 22:47 9
Суспільство 2019-10-22T00:30:02+03:00
Українські Новини
Сенцов хоче створити правозахисну організацію і збирати гроші під своє ім'я

Сенцов хоче створити правозахисну організацію і збирати гроші під своє ім'я

Фонд, Режисер, Олег Сенцов, громадська організація, фінансування
Олег Сенцов. Фото:
Олег Сенцов. Фото: "Громадське"

Український режисер Олег Сенцов має намір створити правозахисну громадську організацію, яка буде збирати гроші під його ім'я. Про це повідомляє "Страна".

"Сьогодні я прийняв рішення про створення громадської організації. Буду займатися досить широким спектром суспільної праці, правозахисної. Можливо, буде створено окремий фонд для фінансування організації. Може, я навіть назву його своїм ім'ям, щоб під своє ім'я брати гроші", - сказав Сенцов після церемонії вручення йому премії Ukrainian ID Awards в понеділок у Києві.

За його словами, назви організації ще немає.

Сенцов підкреслив, що не збирається займатися політикою.


"Я вже не раз заявляв, що про політичну кар'єру ... питання не вирішене. З громадською діяльністю вирішено", - сказав режисер.

Як повідомляли Українські Новини, Олег Сенцов приїхав у Німеччину, де зустрівся з членами німецького парламенту.

Раніше стало відомо, що Сенцов презентує свою книгу "Маркетер" на Львівському форумі видавців.

7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

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