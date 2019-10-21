Сенцов хоче створити правозахисну організацію і збирати гроші під своє ім'я

Український режисер Олег Сенцов має намір створити правозахисну громадську організацію, яка буде збирати гроші під його ім'я. Про це повідомляє "Страна".

"Сьогодні я прийняв рішення про створення громадської організації. Буду займатися досить широким спектром суспільної праці, правозахисної. Можливо, буде створено окремий фонд для фінансування організації. Може, я навіть назву його своїм ім'ям, щоб під своє ім'я брати гроші", - сказав Сенцов після церемонії вручення йому премії Ukrainian ID Awards в понеділок у Києві.

За його словами, назви організації ще немає.

Сенцов підкреслив, що не збирається займатися політикою.



"Я вже не раз заявляв, що про політичну кар'єру ... питання не вирішене. З громадською діяльністю вирішено", - сказав режисер.



Як повідомляли Українські Новини, Олег Сенцов приїхав у Німеччину, де зустрівся з членами німецького парламенту.



Раніше стало відомо, що Сенцов презентує свою книгу "Маркетер" на Львівському форумі видавців.



7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.