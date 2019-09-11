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11 сентября 2019, среда, 17:42 10
Общество 2019-09-11T17:50:34+03:00
Українські Новини
На Львовском форуме издателей Сенцов презентует свою новую книгу

На Львовском форуме издателей Сенцов презентует свою новую книгу

Олег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTube
Олег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTube

Украинский режиссер Олег Сенцов в воскресенье, 22 сентября, представит на Львовском форуме издателей свою книгу Маркетер, сообщается на сранице форума на Facebook.

Презентация книги "Маркетер" Олега Сенцова состоится в 13:00 во Львовской национальной филармонии (ул. Чайковского, 7).

Вместе с автором на презентации будут присутствовать поэтесса Марьяна Савка, писатель Андрей Курков, правозащитница Александра Матвийчук, актриса Римма Зюбина.

"Маркетер" — сборник малой автобиографической прозы Олега, которую он написал, находясь в тюрьме в России. Вернувшись домой после пятилетнего заключения, Сенцов сможет лично рассказать, как создавалась эта книга и что легло в ее основу. Книга публикуется совместными усилиями общественной организации по защите свободы слова и прав авторов PEN Ukrainе и с помощью Анастасии Черной, кастинг-директора фильмов Олега Сенцова.

Как сообщали Українські Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

В частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.

Также Сенцов заявил, что не хочет "выходить в тираж" и становиться свадебным генераломю, и он не имеет претензий к оговорившим его людям.

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