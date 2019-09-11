На Львовском форуме издателей Сенцов презентует свою новую книгу

Украинский режиссер Олег Сенцов в воскресенье, 22 сентября, представит на Львовском форуме издателей свою книгу Маркетер, сообщается на сранице форума на Facebook.\r\nПрезентация книги "Маркетер" Олега Сенцова состоится в 13:00 во Львовской национальной филармонии (ул. Чайковского, 7).\r\nВместе с автором на презентации будут присутствовать поэтесса Марьяна Савка, писатель Андрей Курков, правозащитница Александра Матвийчук, актриса Римма Зюбина.\r\n"Маркетер" — сборник малой автобиографической прозы Олега, которую он написал, находясь в тюрьме в России. Вернувшись домой после пятилетнего заключения, Сенцов сможет лично рассказать, как создавалась эта книга и что легло в ее основу. Книга публикуется совместными усилиями общественной организации по защите свободы слова и прав авторов PEN Ukrainе и с помощью Анастасии Черной, кастинг-директора фильмов Олега Сенцова.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.\r\nВ частности, был освобожден Сенцов, задержанный в Крыму в мае 2014 года.\r\nТакже Сенцов заявил, что не хочет "выходить в тираж" и становиться свадебным генераломю, и он не имеет претензий к оговорившим его людям.