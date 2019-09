Олег Сенцов посетил Германию и встретился с членами немецкого парламента в Берлине

"Олег Сенцов встретился с главой фракции Зеленых в Бундестаге Катрин Геринг-Экардт и влиятельным депутатом-международником Мануэлем Саррацином", – говорится в сообщении посла.

Немецкий депутат Мануэль Саррацин также на своей странице в Twitter сообщил о встрече с Олегом Сенцовым.

Oleg #Senzow ist wieder in Freiheit. Nach 5 Jahren Unrecht im Straflager in #Russland. Ein schöner Tag ihn in Berlin zu treffen. Viele andere Ukrainer und Russe sind weiter Geiseln des Regime #Putin. Lasst uns für diese eintreten!#freethemall @LetMyPplGoUA_en pic.twitter.com/2DWsUJAv9m