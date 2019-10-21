Генпрокуратура хоче звільнити 218 прокурорів

Генеральна прокуратура має намір звільнити 218 прокурорів, які відмовилися проходити атестацію для перекладу в Офіс генерального прокурора після того, як всіх прокурорів ГПУ попередили про можливе звільнення

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 218 прокурорів не подали заяви про намір пройти атестацію і працювати в нових органах прокуратури.

Таким чином вони відмовилися від атестації для перекладу до Офісу генерального прокурора.

До їхнього числа входять також прокурори, які подали заяви, які не відповідають встановленій формі. Водночас, 11,2 тисяч прокурорів (із них 1 тис. у Генеральній прокуратурі), тобто понад 96% подали такі заяви встановленого зразка.

Відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", прокурори можуть бути переведені до нових органів прокуратури тільки в разі успішного проходження ними атестації.

Як повідомляли Українські Новини, 23 вересня Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Офісу генерального прокурора: що змінилося у відомстві.