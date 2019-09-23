Зеленский подписал закон о создании Офиса генпрокурора

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Офиса генерального прокурора.\r\nОб этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1032 на сайте Рады, передают Українськi Новини.\r\nВ документе указано, что отныне структура после проведения аттестации прокуроров будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.\r\nТакже предусматривается предоставление генеральному прокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры; ликвидирование военной прокуратуры, но при этом установление права генпрокурора создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУменьшается максимальное количество сотрудников прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс., предоставляются генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, рассмотрения обращений.\r\nГенпрокурором может быть лицо с высшим юридическим образованием.\r\nТакже будут предоставлены возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей в органах прокуратуры.\r\nК тому же будет преобразована Национальная академия прокуратуры в Тренинговый центр прокуроров, повышен базовый должностной оклад прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов (до 29 тыс. гривен), установлено ограничение в 25% для максимального размера годовой премии прокурорам.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПрокуроры пройдут аттестацию кадровыми комиссиями для зачисления в новосозданный Офис и местные прокуратуры, кроме сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры.\r\nАттестация будет включать экзамен и собеседование.\r\nЛица, которые захотят стать прокурорами при наличии высшего юридического образования и стажа работы в сфере права, должны будут пройти открытый конкурс на вакантные должности.\r\nДо 1 сентября 2021 года предлагается приостановить полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже предполагается, что генпрокурор будет утверждать порядок проведения отбора кадровыми комиссиями, определять порядок замещения временно вакантных должностей прокуроров, назначать лиц на административные должности в Офисе и на должность руководителя областной прокуратуры (с одобрения комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры), определять порядок рассмотрения дисциплинарных жалоб кадровыми комиссиями о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства, а также определять порядок принятия решения кадровыми комиссиями по результатам производства и при наличии законных оснований о наложении на него дисциплинарного взыскания или решении о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.\r\nЗакон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме ряда положений, которые вступят в силу после начала работы Офиса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 19 сентября за принятие указанного законопроекта в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226.\r\nВ понедельник председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о создании Офиса генерального прокурора.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nГенпрокуратура стала Офисом генпрокурора: что изменится в ведомстве.