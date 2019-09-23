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23 сентября 2019, понедельник, 10:00 307
Политика 2019-09-23T10:01:10+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура стала Офисом генпрокурора: что изменится в ведомстве

Генпрокуратура стала Офисом генпрокурора: что изменится в ведомстве

Генеральная прокуратура.
Генеральная прокуратура.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о создании Офиса генерального прокурора, который Рада приняла на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1032 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

В документе указано построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офиса генпрокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

Также предусматривается предоставление генеральному прокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры; ликвидирование военной прокуратуры, но при этом установление права генпрокурора создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения.

Уменьшается максимальное количество сотрудников прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс., предоставляются генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, рассмотрения обращений. Генпрокурором может быть лицо с высшим юридическим образованием.

Также будут предоставлены возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей в органах прокуратуры.

К тому же будет преобразована Национальная академия прокуратуры в Тренинговый центр прокуроров, повышен базовый должностной оклад прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов (до 29 тыс. гривен), установлено ограничение в 25% для максимального размера годовой премии прокурорам.

Прокуроры пройдут аттестацию кадровыми комиссиями для зачисления в новосозданный Офис и местные прокуратуры, кроме сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Аттестация будет включать экзамен и собеседование.

Лица, которые захотят стать прокурорами при наличии высшего юридического образования и стажа работы в сфере права, должны будут пройти открытый конкурс на вакантные должности. До 1 сентября 2021 года предлагается приостановить полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Также предполагается, что генпрокурор будет утверждать порядок проведения отбора кадровыми комиссиями, определять порядок замещения временно вакантных должностей прокуроров, назначать лиц на административные должности в Офисе и на должность руководителя областной прокуратуры (с одобрения комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры), определять порядок рассмотрения дисциплинарных жалоб кадровыми комиссиями о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства, а также определять порядок принятия решения кадровыми комиссиями по результатам производства и при наличии законных оснований о наложении на него дисциплинарного взыскания или решении о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме ряда положений, которые вступят в силу после начала работы Офиса.

Как сообщали Українськi Новини, 19 сентября за принятие указанного законопроекта в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

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