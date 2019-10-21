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21 жовтня 2019, понеділок, 21:11 17
Зовнішня політика 2019-10-21T21:18:40+03:00
Українські Новини
Путін у розмові з Макроном заявив про вимоги до Києва щодо саміту "нормандської четвірки"

Путін у розмові з Макроном заявив про вимоги до Києва щодо саміту "нормандської четвірки"

Еммануель Макрон, Путін, Телефонна розмова, нормандський формат, Нормандська четвірка
Путін і Макрон. Фото:
Путін і Макрон. Фото: "ТСН"

Сьогодні, 21 жовтня, президенти Росії і Франції провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливість проведення наступного саміту в нормандському форматі, повідомив офіційний сайт Кремля.

Повідомляється, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони. Париж поки не публікував повідомлення про розмову.

Наголошується, Путін "знову акцентував доцільність його (саміту) ретельної підготовки, що дозволило б виробити нові кроки в контексті повного виконання Мінських угод".

"Досягнута домовленість, що відповідна робота буде продовжена помічниками лідерів та міністерствами закордонних справ", - повідомили в Кремлі.

У президента РФ також заявили, що "від Києва потрібна безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих в "нормандському форматі" та в контактній групі".

У Кремлі заявили, що це стосується розведення сил і коштів на двох узгоджених ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство "формули Штайнмайєра".

Як повідомляли Українські Новини, Путін і Меркель поговорили про "нормандську зустріч" і транзит газу через Україну.

Раніше Меркель пообіцяла використати свої контакти для організації "нормандської зустрічі".

Тим часом у Кремлі відмовилися обговорювати Крим у "нормандському форматі".

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