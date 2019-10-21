Експерт назвав умову для підвищення пенсій, соціальних виплат і допомог

У той час, як від прожиткового мінімуму українців "відв'яжуть" 150 соцвиплат , п повідомляє "Сьогодні" з посиланням на директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллю Несходовского.

"На сьогоднішній день офіційний прожитковий мінімум не відповідає реальному, що підтверджують органи статистики. Тому завдання уряду щодо його (прожитмінімуму., - ред.) підвищення є важливим і необхідним. Однак таке рішення тільки в сфері пенсійного забезпечення коштуватиме сотні мільярдів гривень. Виконання цього завдання без економічного зростання неможливе", – зазначив Несходовський.

В контексті пропозиції відв'язати 150 видів соцдопомоги від прожиткового мінімуму, експерт нагадав: згідно з Конституцією саме прожитковий мінімум є орієнтиром для визначення розміру пенсій, соціальних виплат і допомог.

За словами Несходовського, бізнес також визначив ТОП-10 пріоритетів, які має реалізувати уряд, і які сприятимуть економічному зростанню і, як результат, дозволять підняти прожитковий мінімум.

"Зокрема, зниження навантаження на заробітну плату допоможе збільшити реальний дохід найбіднішим верствам населення і зменшить податкове навантаження на бізнес", – підкреслив Несходовський.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує встановити прожитковий мінімум 2 тис. гривень, мінімальну зарплату - майже 5 тис. гривень. У липні в Україні збільшився прожитковий мінімум.