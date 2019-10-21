підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Експерт назвав умову для підвищення пенсій, соціальних виплат і допомог
21 жовтня 2019, понеділок, 20:15 17
Економіка 2019-10-21T21:30:02+03:00
Українські Новини
Експерт назвав умову для підвищення пенсій, соціальних виплат і допомог

Експерт назвав умову для підвищення пенсій, соціальних виплат і допомог

Пенсії, Соціальні виплати, Зростання економіки, Прожитковий мінімум, підвищення прожиткового мінімуму, економічне зростання, Соцдопомога
Гроші.
Гроші.

У той час, як від прожиткового мінімуму українців "відв'яжуть" 150 соцвиплат, підвищити прожитковий мінімум до реального рівня в 4,5 тис. гривень не вийде без економічного зростання, повідомляє "Сьогодні" з посиланням на директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллю Несходовского.

"На сьогоднішній день офіційний прожитковий мінімум не відповідає реальному, що підтверджують органи статистики. Тому завдання уряду щодо його (прожитмінімуму., - ред.) підвищення є важливим і необхідним. Однак таке рішення тільки в сфері пенсійного забезпечення коштуватиме сотні мільярдів гривень. Виконання цього завдання без економічного зростання неможливе", – зазначив Несходовський.

В контексті пропозиції відв'язати 150 видів соцдопомоги від прожиткового мінімуму, експерт нагадав: згідно з Конституцією саме прожитковий мінімум є орієнтиром для визначення розміру пенсій, соціальних виплат і допомог.

За словами Несходовського, бізнес також визначив ТОП-10 пріоритетів, які має реалізувати уряд, і які сприятимуть економічному зростанню і, як результат, дозволять підняти прожитковий мінімум.

"Зокрема, зниження навантаження на заробітну плату допоможе збільшити реальний дохід найбіднішим верствам населення і зменшить податкове навантаження на бізнес", – підкреслив Несходовський.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує встановити прожитковий мінімум 2 тис. гривень, мінімальну зарплату - майже 5 тис. гривень. У липні в Україні збільшився прожитковий мінімум.

Більше новин про: Пенсії Соціальні виплати Зростання економіки Прожитковий мінімум підвищення прожиткового мінімуму економічне зростання Соцдопомога

Архів
Новини
Фото: Facebook/Олександр Тахтай
З'явилися фото з місця авіакатастрофи, в якій загинув колишній міністр Тарас Кутовий 22:27
Генпрокуратура хоче звільнити 218 прокурорів 21:50
У "Борисполі" припиняли обслуговування в терміналах аеропорту. Працювала надзвичайна комісія 21:31
Путін у розмові з Макроном заявив про вимоги до Києва щодо саміту "нормандської четвірки" 21:11
У Львові зіткнулися дві маршрутки, постраждали 10 пасажирів 20:55
більше новин
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу 16:43
У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води 11:20
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
більше новин
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok