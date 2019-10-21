Гонтарева назвала "30 срібняками Іуди" гонорар хору Верьовки у Кварталі

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарева назвала гонорар хору імені Верьовки на виступі в "95 Кварталі" "30 срібняками Іуди". Про це повідомляє "the рage".



"Те, що зробив "95 квартал", не відповідає поняттю цивілізованого суспільства. Сам факт цинізму і низькопробного гумору "кварталу" — це питання до смаку споживача, і це одне. Але той факт, що вони залучили до номера Національний заслужений академічний народний хор України ім. Верьовки, який співає на українських офіційних заходах — це ганьба. Адже вони куражились не тільки наді мною. Ще й з'ясувалося, що гонорар склав 30 тис. грн. Це показово, як 30 срібняків для Іуди Іскаріота", - заявила Гонтарева.

Крім того, колишня глава Нацбанку сказала, що рада тому факту, що міністр культури і директор хору принесли вибачення.

"Я сподіваюся, це буде для них уроком, щоб не ганьбити пам'ять Григорія Верьовки. Знаково, що сьогодні виповнилося 55 років з дня смерті знаменитого диригента, і мені вчора виповнилося 55 років. Вони ж не просто так це зробили, вони вгадали ще й дату".

"Ця стилістика знущань продовжилася заявою Ігоря Коломойського про те, що не останнє моє майно згоріло. Виходить, мені варто очікувати подальших переслідувань, тому що це звучить як погроза. Вони ж взагалі заявляють, що я сама спалила будинок", - обурилася вона.

Також Гонтарева заявила, що людям, які сміялися з виступу доведеться зіткнутися з наслідками.

"На відео "95 кварталу" я бачила в залі людей, які плескали в долоні і сміялися. Люди самі не захотіли бачити реформаторів і вибрали ту команду, яку ми бачимо зараз. Їм доведеться зіткнутися з наслідками", - резюмувала колишня глава Нацбанку.



Як повідомляли Українські Новини, хор імені Верьовки заспівав пісню про згорілий будинок Гонтаревої за тисячу євро.



Раніше хор імені Верьовки відкривав і закривав гімном сесію Верховної Ради.



Тим часом в мережі люди розділилися в думках з приводу виступу "Кварталу 95" та хору імені Верьовки.