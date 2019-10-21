Рахунки "Укргазвидобування" заблоковані

Суд заблокував рахунки державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" після того, як у приміщенні компанії проводилися обшуки.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі компанії.

"Рахунки заблоковані з другої половини дня 17 жовтня", - повідомили в прес-службі.

При цьому в "Укргазвидобуванні" повідомили, що виробництво працює в штатному режимі.

Раніше компанія просила Кабінет Міністрів і Офіс Президента провести перевірку працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України, щоб не допустити стягнення з "Укргазвидобування" на користь ТОВ "Фингруп фактор" суми, яка перевищує 215 млн гривень, внаслідок можливих незаконних дій з боку фонду.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році "Укргазвидобування" скоротила чистий прибуток на 10,95%, або на 3,337 млрд гривень, до 27,135 млрд гривень.

Чистий дохід компанії в 2018 році збільшився на 5,16%, або на 3,877 млрд гривень, до 78,97 млрд гривень порівняно з аналогічним показником 2017 року.

"Укргазвидобування" є найбільшим видобувачем газу в Україні та, відповідно до постанови Кабміну, зобов'язане реалізовувати всі обсяги видобутого газу Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" для потреб населення. 100% акцій компанії належать "Нафтогазу".

Тим часом підозрювану в крадіжці газу "Укргазвидобування" затримали в "Борисполі".