подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 сентября 2019, среда, 14:42 998
Силовые структуры 2019-09-11T14:43:32+03:00
Українські Новини
Правоохранители проводят обыски в "Укргаздобыче"

Правоохранители проводят обыски в "Укргаздобыче"

По состоянию на утро 11 сентября правоохранительные органы проводят обыски в аппарате управления государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" и в газопромышленном управлении "Полтавагаздобыча" (Полтавская область).

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

""Укргаздобыча" сообщает о том, что по состоянию на утро 11 сентября 2019 в аппарате управления "Укргаздобычи" и ГПУ "Полтавагаздобычи" осуществляются обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины. Со своей стороны "Укргаздобыча" сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-марте 2019 года "Укртрансгаз" увеличил добычу природного газа на 3,3%, или на 170,7 млн куб. м до 5 271,3 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (5 100,6 млн куб. м).

В 2018 году "Укргаздобыча" сократила чистую прибыль на 10,95%, или на 3,337 млрд гривен, до 27,135 млрд гривен.

Чистый доход компании в 2018 году увеличился на 5,16%, или на 3,877 млрд гривен, до 78,97 млрд гривен в сравнении с аналогичным показателем 2017 года.

"Укргаздобыча" является крупнейшим добытчиком газа в Украине и, согласно постановлению Кабмина, обязана реализовывать все объемы добытого газа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" для потребностей населения.

100% акций компании принадлежит "Нефтегазу".

Больше новостей о: СБУ ГПУ Полтава Укргаздобыча Обыски ГБР

Архив
Новости
Миссия МВФ прибыла в Украину, - Гончарук 15:11
Главным приоритетом Украины должно стать национальное покрытие высокоскоростной связью, – Huawei Ukraine 15:06
"Киевзеленстрой" украл у киевлян 3,5 млн гривен на реконструкции 1 беговой дорожки 15:06
Неизвестные при поддержке спецназа полиции прибыли в головной офис Приватбанка для обысков 15:00
Правоохранители проводят обыски в "Укргаздобыче" 14:42
больше новостей
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
НАБУ должен остановить злоупотребления в "Центрэнерго", которая покупает уголь дороже, чем за "Роттердам+", - Волынец 12:10
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
больше новостей
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok