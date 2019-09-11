Правоохранители проводят обыски в "Укргаздобыче"

По состоянию на утро 11 сентября правоохранительные органы проводят обыски в аппарате управления государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" и в газопромышленном управлении "Полтавагаздобыча" (Полтавская область).

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

""Укргаздобыча" сообщает о том, что по состоянию на утро 11 сентября 2019 в аппарате управления "Укргаздобычи" и ГПУ "Полтавагаздобычи" осуществляются обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины. Со своей стороны "Укргаздобыча" сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-марте 2019 года "Укртрансгаз" увеличил добычу природного газа на 3,3%, или на 170,7 млн куб. м до 5 271,3 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (5 100,6 млн куб. м).

В 2018 году "Укргаздобыча" сократила чистую прибыль на 10,95%, или на 3,337 млрд гривен, до 27,135 млрд гривен.

Чистый доход компании в 2018 году увеличился на 5,16%, или на 3,877 млрд гривен, до 78,97 млрд гривен в сравнении с аналогичным показателем 2017 года.

"Укргаздобыча" является крупнейшим добытчиком газа в Украине и, согласно постановлению Кабмина, обязана реализовывать все объемы добытого газа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" для потребностей населения.

100% акций компании принадлежит "Нефтегазу".